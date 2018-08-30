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Спорт

В Кыргызстане выпустили настольную игру кок-бору

В Кыргызстане появилась настольная версия национальной конной игры кок-бору. Сегодня состоялась ее презентация.

По словам автора проекта генерального директора ОФ «Кыргыз эл оюндары» Чынары Осмоналиевой, игра предназначена для детей и взрослых.

«Мы хотим сохранить наше наследие. Игра поможет нашим детям развиваться и познавать национальную культуру. Рекомендуется всем старше семи лет», — сообщила она.

Авторы надеются, что игра станет любимым досугом не только поклонников азартной конной игры, но  и приобретет национальный характер.

«Игра несложная, в нее могут играть одновременно от двух до восьми человек. Дети, которые участвовали в наших экспериментах, не могли оторваться от нее», — рассказал представитель Евразийского делового совета «Авеста тренинг» Дмитрий Лысенко.

Первой партией выпустили 500 экземпляров игры. Авторы намерены в ближайшее время разработать мобильное приложение игры кок-бору.
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