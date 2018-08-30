В Кыргызстане выпустили настольную игру кок-бору

В Кыргызстане появилась настольная версия национальной конной игры кок-бору. Сегодня состоялась ее презентация.
По словам автора проекта генерального директора ОФ «Кыргыз эл оюндары» Чынары Осмоналиевой, игра предназначена для детей и взрослых.
«Мы хотим сохранить наше наследие. Игра поможет нашим детям развиваться и познавать национальную культуру. Рекомендуется всем старше семи лет», — сообщила она.
Авторы надеются, что игра станет любимым досугом не только поклонников азартной конной игры, но и приобретет национальный характер.
Первой партией выпустили 500 экземпляров игры. Авторы намерены в ближайшее время разработать мобильное приложение игры кок-бору.