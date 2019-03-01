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Общество

Скандал в Федерации кок-бору. Депутат опровергает свою причастность

Бывшее руководство Федерации кок-бору не смогло защитить интересы Кыргызстана на заседании мировой ассоциации этого вида спорта. Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев.

Он опроверг свою причастность к смещению прежнего руководства национальной федерации. Канат Исаев также считает неуместными обвинения в его адрес о том, что он предал интересы страны. Такие упреки последовали после того, как стало известно, что национальная федерация КР по кок-бору согласилась с условиями, выдвинутыми аналогичной федерацией Казахстана.

«Я заинтересован лишь в возрождении этого вида конного спорта. Говорят, что якобы я поставил подпись, согласившись на условия Казахстана. Это неправда. Кок-бору и кок-пар — это одна и та же игра», — подчеркнул  он.

Скандал вокруг кок-бору начался после того, как в феврале в Казахстане приняли новые правила игры. Решение согласовали представители десяти стран, которые входят во Всемирную ассоциацию по кок-бору. Экс-президент нашей национальной федерации Жыргалбек Саматов заявил, что Кыргызстан не поедет на чемпионат мира, если примут новые правила. Чемпионат мира по кок-бору пройдет в Узбекистане в ноябре 2019 года.

Напомним, 27 февраля в Федерации кок-бору избрали нового президента. Им стал генеральный директор ОАО «Северэлектро» Искендер Кадыркулов.  
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