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Спорт

В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр

Фото 24.kg. Боорсоки и цветы для призеров Азиады

В Кыргызстане вчера торжественно встретили борцов-призеров VIII летних Азиатских игр.

Азиада в Индонезии в разгаре. Еще не все кыргызстанцы уехали для участия в ней, а некоторые уже возвращаются. Накануне у КПП «Ак-Жол» встречали сборную по борьбе. По такому случаю собрались родственники и друзья спортсменов, болельщики, журналисты и чиновники.

Толпа приветствовала прибытие серебряных призеров игр Магомеда Мусаева, Айсулуу Тыныбековой, Каныбека Жолчубекова и Акжола Махмудова. А также бронзовых: Мээрим Жуманазаровой, Айпери Медет кызы, Амантура Исмаилова и Узура Джузупбекова. Их встречали боорсоками и цветами. На многих надели ак-калпак, а на некоторых еще и чапан.
«Судейство на Азиатских играх было объективным, а уровень соревнований — очень высоким. Среди участников были чемпионы мира и Олимпийских игр. Одного из них одолел Акжол Махмудов, — сказал журналистам Магомед Мусаев. — Приятно, что встретить нас собралось столько людей. В октябре чемпионат мира. Теперь будем готовиться туда».
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