МОК намерен исключить хоккей из программы Олимпиады

Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель сообщил о грядущих реформах мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом информирует агентство Russia Today.

Как сообщил комментатор TSN Горд Миллер на своей официальной странице в социальной сети Twitter, Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящий момент имеет четыре варианта проведения хоккейного турнира: с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ); без участия игроков НХЛ; соревнование будет проводиться аналогично олимпийскому футбольному турниру, где возраст игроков не превышает 23 лет; хоккейного турнира больше не будет на Олимпиаде.

Напомним, игроки НХЛ участвовали в Олимпийских играх с 1998-го по 2014 год.

Пока руководство НХЛ не делало официальных заявлений по поводу участия своих хоккеистов в ОИ в Пекине.