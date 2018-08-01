Кенжебек Чекиров: Поддержка земляков помогла Тилеку Жээнбекову победить в Корее

«Поддержка соотечественников помогла нашему спортсмену Тилеку Жээнбекову выиграть профессиональный бой по ММА в Корее», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» тренер Кенжебек Чекиров.

Фото Т.Жээнбекова. Тилек Жээнбеков с чемпионским поясом Angels Fighting

«Было приятно, что наши земляки, трудящиеся в Корее, пришли с флагами КР и поддержали нас. Готовы были нам даже деньгами помочь! Таких преданных, патриотичных любителей спорта из КР мы встречали и в других странах, — сказал Кенжебек Чекиров. — Было бы хорошо, если бы во время таких знаковых событий представители посольств КР уделяли внимание соотечественникам. Мы же все-таки повышаем престиж государства. Как-то были на чемпионате в Токио. Тогдашний посол КР в Японии Рысбек Молдогазиев пригласил нас к себе в резиденцию, предоставил транспорт, устроил экскурсию. Ребята были воодушевлены. В этот раз ничего подобного не было».

Тилек Жээнбеков отметил, что упорно готовился к бою в Корее, и поблагодарил тех, кто помог ему завоевать чемпионский пояс. Теперь ему по контракту нужно защитить титул. Пока он проходит период реабилитации, организаторы ищут ему в соперники другого корейского спортсмена, чтобы вернуть пояс себе. «До конца января хочу провести два боя. Надеюсь, обойдется без травм. А затем, как уже вам сообщал, собираюсь в США», — сказал ИА «24.kg» Тилек Жээнбеков.