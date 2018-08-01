15:36
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Спорт

Кенжебек Чекиров: Поддержка земляков помогла Тилеку Жээнбекову победить в Корее

«Поддержка соотечественников помогла нашему спортсмену Тилеку Жээнбекову выиграть профессиональный бой по ММА в Корее», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» тренер Кенжебек Чекиров.

Т.Жээнбекова
Фото Т.Жээнбекова. Тилек Жээнбеков с чемпионским поясом Angels Fighting

«Было приятно, что наши земляки, трудящиеся в Корее, пришли с флагами КР и поддержали нас. Готовы были нам даже деньгами помочь! Таких преданных, патриотичных любителей спорта из КР мы встречали и в других странах, — сказал Кенжебек Чекиров. — Было бы хорошо, если бы во время таких знаковых событий представители посольств КР уделяли внимание соотечественникам. Мы же все-таки повышаем престиж государства. Как-то были на чемпионате в Токио. Тогдашний посол КР в Японии Рысбек Молдогазиев пригласил нас к себе в резиденцию, предоставил транспорт, устроил экскурсию. Ребята были воодушевлены. В этот раз ничего подобного не было».

Тилек Жээнбеков отметил, что упорно готовился к бою в Корее, и поблагодарил тех, кто помог ему завоевать чемпионский пояс. Теперь ему по контракту нужно защитить титул. Пока он проходит период реабилитации, организаторы ищут ему в соперники другого корейского спортсмена, чтобы вернуть пояс себе. «До конца января хочу провести два боя. Надеюсь, обойдется без травм. А затем, как уже вам сообщал, собираюсь в США», — сказал ИА «24.kg» Тилек Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Руслан Кыдырмышев: WEF стремится в число лучших организаций по ММА в мире
Курманбек Байтереков: Бизнесменам в Кыргызстане стоит опекать спортсменов
Президент WEF: Тилек Жээнбеков — лучший тяжеловес в Средней Азии
Кыргызстанцы завоевали три «золота» на чемпионате Азии по ММА
Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире по ММА в Корее
Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на турнире ММА в Корее
Чемпион ММА Тилек Жээнбеков: Однажды брошу вызов самому Емельяненко
Бусурманкул Абдибаит уулу: На турнире M-1 Challenge по ММА покажу красивый бой
Кыргызстанец выиграл бой на турнире по ММА в Италии
Звезды меняют профессию: бойцы ММА сразились на чемпионате по мини-футболу
Популярные новости
Осужденный за&nbsp;изнасилование олимпиец стал тренером сборной Кыргызстана по&nbsp;дзюдо Осужденный за изнасилование олимпиец стал тренером сборной Кыргызстана по дзюдо
Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по&nbsp;футболу Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по футболу
Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из&nbsp;Мексики женится на&nbsp;россиянке Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из Мексики женится на россиянке
Кыргызстанец завоевал путевку на&nbsp;Олимпийские игры Кыргызстанец завоевал путевку на Олимпийские игры
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!