«Боец ММА Тилек Жээнбеков — лучший тяжеловес в Средней Азии», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF) Руслан Кыдырмышев.

Он прокомментировал недавнюю победу Жээнбекова на престижном турнире Angels Fighting 7 среди профессионалов в Корее. «Тилек — чемпион WEF, победивший двух сильных бойцов. И в Корее он одолел лучшего местного тяжеловеса. Это большое достижение, показывающее его профессионализм и хорошие качества спортсмена. С таким уровнем подготовки и таким тренером, как Кенжебек Чекиров, мы скоро увидим его на самых больших аренах», — отметил Руслан Кыдырмышев.

По его данным, во всем мире более пяти тысяч тяжеловесов. Тилек Жээнбеков в рейтинге 133-й. «Чем выше он будет в нем идти, тем больше у него шанс осуществить мечту всех бойцов ММА — выступать в UFC. Тилек достоин этого. Думаю, в течение года он войдет в 50 лучших спортсменов мира, что даст прямой путь к UFC», — сказал Руслан Кыдырмышев.