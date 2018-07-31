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Спорт

Осужденный за изнасилование олимпиец стал тренером сборной Кыргызстана по дзюдо

Известный японский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион Масато Утисиба будет тренировать национальную сборную по дзюдо в Кыргызстане. Об этом сообщает издание the Mainichi.

Как отмечается, спортсмен вернулся в мир дзюдо через пять лет после пожизненной дисквалификации в Японии в связи с обвинением в изнасиловании.

Масато Утисиба был пожизненно исключен из членства в Федерации дзюдо в Японии в 2013 году после того, как был признан виновным в изнасиловании пьяной студентки. Спортсмен был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Как сообщает издание, дзюдоист был условно-досрочно освобожден в ноябре прошлого года. Олимпийский чемпион подписал контракт на работу с национальной сборной по дзюдо Кыргызстана начиная с августа и уже прибыл в страну.

Масато Утисиба будет тренировать молодых спортсменов в преддверии Олимпийских игр 2020 и 2024 годов и хочет помочь спортсменам и тренерам в Кыргызстане сосредоточиться на тренировках.

«Я поставил перед собой задачу создать фундамент, основу, что позволит спортсменам полюбить спорт и продолжить заниматься дзюдо даже после того, как я покину страну», — отметил Утисиба.
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