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Спорт

«Алай» победил «Дордой» в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Алай» победил «Дордой» в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Накануне завершился 18-й тур национального первенства.

«Абдыш-Ата» была сильнее «Академии» — 1:0. Гол забил Замир Молондаров.

«Нефтчи» с таким же счетом одолел «Кара-Балту». Отличился Аброр Кыдыралиев.

«Алга» и «Илбирс» победителя не выявили — 1:1. У «Алги» забил Санжар Туракулов, у «Илбирса» — Улукбек Саламатов.

В центральном поединке тура «Алай» обыграл «Дордой» — 2:1. У «Алая» отличились Жоел Кожо и Амируддин Шарифи, у «Дордоя» — Бекжан Сагынбаев.

По итогам тура тройку лидеров турнирной таблицы составляют «Дордой» (38 очков), «Абдыш-Ата» (36) и «Нефтчи» (35). Далее следуют «Алга» и «Алай» (по 33 очка).
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