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Спорт

Дзюдоисты из Кыргызстана выиграли пять медалей на Кубке Азии

Дзюдоисты из Кыргызстана выиграли пять бронзовых медалей на Кубке Азии среди юниоров. Об этом сообщил сайт ippon.org.

из архива ГАМФКиС
Фото из архива ГАМФКиС. Турнир по дзюдо

Соревнования прошли 23-24 июня в Чолпон-Ате. На татами вышли 159 спортсменов из девяти стран. Разыграно 13 комплектов наград.

В медальном зачете первое место уверенно заняла сборная России, выигравшая семь золотых наград. На втором — Таджикистан, на третьем — Казахстан. Сборная КР — седьмая.

Третью ступень пьедестала почета заняли Адил Мырзаев (81 кг), Эрлан Шеров (90 кг), Керим Казатов (100 кг), Дастан Сарбатов (свыше 100 кг) и Жибек Сапарбекова (52 кг).

Напомним, ранее в Чолпон-Ате прошел Кубок Азии среди кадетов. Кыргызстанцы завоевали четыре медали.
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