Дастан Лепшаков занял третье место на Кубке мира по бильярду

Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на этапе Кубка мира по бильярду (свободная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

Турнир проходил 20-25 мая в Москве. Среди мужчин в борьбу вступил 51 мастер кия из шести стран, в том числе два кыргызстанца.

Дастан Лепшаков одержал пять побед. Повержены Артем Моисеенко (Украина) — 5:4, Александр Муравьев (РФ) — 5:3, Тимур Евстигнеев (РФ) — 5:2, Шаген Туманян (РФ) — 6:3 и Леонид Швыряев (РФ) — 6:3. В полуфинале наш спортсмен не справился с Александром Чепиковым (РФ) — 2:6.

Второй представитель КР, Азиз Мадаминов выиграл три матча из пяти и в итоговом протоколе стал 17-м.

Полуфинал с участием Дастана Лепшакова: