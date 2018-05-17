Кыргызстанцы победили на чемпионате Европы по ушу

Кыргызстанцы победили на чемпионате Европы по внутренним стилям ушу. Об этом сообщила Федерация традиционного ушу КР.

Как отмечается, турнир прошел в Москве с участием спортсменов из 16 стран. Кыргызстанцы выступали под руководством вице-президента федерации Натальи Нещерет. Они продемонстрировали боевую технику стилей багуа, тайцзи и сунси, выступили с мечом, саблей и тростью.

Наталья Нещерет дважды поднялась на высшую ступень пьедестала: в стиле тайцзи с мечом и без оружия. Евгений Лопаткин (техника с мечом) и Кокумбек кызы Элес (стиль багуа) стали бронзовыми призерами. Любовь Серякова и Кокумбек кызы Элес завоевали «бронзу», выступая в дуэте.

«Прошедший турнир стал для нас этапом подготовки к Азиатским играм и чемпионату мира», — отметили в федерации.