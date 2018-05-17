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Спорт

Кыргызстанцы победили на чемпионате Европы по ушу

Фото Федерации традиционного ушу КР. Чемпионат Европы по ушу

Кыргызстанцы победили на чемпионате Европы по внутренним стилям ушу. Об этом сообщила Федерация традиционного ушу КР.

Как отмечается, турнир прошел в Москве с участием спортсменов из 16 стран. Кыргызстанцы выступали под руководством вице-президента федерации Натальи Нещерет. Они продемонстрировали боевую технику стилей багуа, тайцзи и сунси, выступили с мечом, саблей и тростью.

Наталья Нещерет дважды поднялась на высшую ступень пьедестала: в стиле тайцзи с мечом и без оружия. Евгений Лопаткин (техника с мечом) и Кокумбек кызы Элес (стиль багуа) стали бронзовыми призерами. Любовь Серякова и Кокумбек кызы Элес завоевали «бронзу», выступая в дуэте.

«Прошедший турнир стал для нас этапом подготовки к Азиатским играм и чемпионату мира», — отметили в федерации.
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