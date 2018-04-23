У кыргызстанцев пять медалей на Кубке Азии среди юниоров по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Фото Федерации дзюдо Кыргызстана. Часть сборной КР на Кубке Азии по дзюдо

Соревнования прошли 21 и 22 апреля в городе Алматы (Казахстан). Участвовали 199 дзюдоистов из РК, КР, Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Нашу страну представляли 23 спортсмена. В их активе две серебряные и три бронзовые награды. Второе место заняли Адиль Мырзаев (до 81 кг) и Тилек Абибеков (до 100 кг), третье - Эртур Турдубаев (до 66 кг), Керим Казатов (до 100 кг) и Дарья Тимофеева (до 78 кг).

В медальном зачете сборная КР стала второй вслед за командой Казахстана.