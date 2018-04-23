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Спорт

Пять медалей на Кубке Азии по дзюдо — у кыргызстанцев

У кыргызстанцев пять медалей на Кубке Азии среди юниоров по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Федерации дзюдо Кыргызстана
Фото Федерации дзюдо Кыргызстана. Часть сборной КР на Кубке Азии по дзюдо

Соревнования прошли 21 и 22 апреля в городе Алматы (Казахстан). Участвовали 199 дзюдоистов из РК, КР, Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Нашу страну представляли 23 спортсмена. В их активе две серебряные и три бронзовые награды. Второе место заняли Адиль Мырзаев (до 81 кг) и Тилек Абибеков (до 100 кг), третье - Эртур Турдубаев (до 66 кг), Керим Казатов (до 100 кг) и Дарья Тимофеева (до 78 кг).

В медальном зачете сборная КР стала второй вслед за командой Казахстана.
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