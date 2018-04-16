Спортивный календарь с 16 по 22 апреля

1 марта — 20 апреля. Универсиада Кыргызстана. Бишкек, Джалал-Абад

Традиционные соревнования проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй. В программе 18 видов спорта. В 2017-м универсиаду выиграла команда Академии физической культуры и спорта.

12-22 апреля. Чемпионат Кыргызстана по шахматам (первая лига). Бишкек

Запланированы девять туров по швейцарской системе. Сильнейшие игроки получат право выступить в высшей лиге.

16 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, третий тур

«Академия» (Ош) — «Илбирс» (Бишкек).

Команды неудачно стартовали в чемпионате, проиграв по два матча. В этом поединке наверняка сделают все, чтобы набрать первые очки.

16-17 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, финал. Бишкек, ФОК «Газпром», 20.00

«Алга» — EREM.

В финальной серии клубы играют до трех побед. EREM защищает чемпионский титул, завоеванный в 2017-м.

18 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, третий тур

«Кара-Балта» — «Алай» (Ош);

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата);

«Алга» (Бишкек) — «Дордой» (Бишкек).

В первом матче явным фаворитом является действующий чемпион «Алай». В остальных двух борьба обещает быть жаркой.

19-21 апреля. Чемпионат Кыргызстана по смешанным единоборствам. Джалал-Абад

Участвуют сильнейшие бойцы-любители из столицы и регионов. Медали разыгрываются в нескольких весовых категориях.

19-28 апреля. Чемпионат Азии по боксу. Бангкок (Таиланд)

За победу борются спортсмены из 30 стран. Возрастная категория — 17-18 лет. Кроме медалей, разыгрываются лицензии на юношеские Олимпийские игры-2018.

20-22 апреля. Кубок Азии по дзюдо. Алматы (Казахстан)

На татами вышли дзюдоисты из РК, Ирана, Южной Кореи, Таджикистана и других стран. Кыргызстан представляют более 20 спортсменов.

20-22 апреля. Чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингу. Бишкек

Спортивные мажоретки и батон твирлинг — разновидности танцев. У наших любителей спорта есть хорошая возможность познать их.

20-25 апреля. Открытый чемпионат России по плаванию. Москва

Кыргызстан представляет Денис Петрашов. Для него это один из этапов подготовки к юношеской Олимпиаде.

20-30 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ургенч (Узбекистан)

Медали разыгрываются в двух возрастных группах — среди юношей и юниоров. На кону также путевки на юношеские Олимпийские игры.

21 апреля. Международные соревнования LionFight 42 по тайскому боксу. США

В программе 10 профессиональных боев. В одном из них уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко попытается отстоять свой титул чемпионки мира. Противостоять ей будет австралийка Клэр Бакстер.

21 апреля. Международные соревнования ManerbaFightNightRDC 23 по смешанным единоборствам. Рим (Италия)

В весовой категории 77,1 кг встречаются Эрлан Улукбеков (Кыргызстан) и Леонардо Дамиани (Италия).

21 апреля. Международный полумарафон. Душанбе (Таджикистан)

Состязания проводятся ежегодно. В 2017-м победила кыргызстанка Виктория Полюдина. В этот раз КР представляют пять бегунов.

21 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, четвертый тур

«Илбирс» — «Кара-Балта»;

«Алга» — «Нефтчи»;

«Алай» — «Академия».

Турнир набирает обороты. Команды так соскучились по футболу, что проводят по два матча в неделю.

21-22 апреля. Соревнования по мини-футболу, четвертый тур. Бишкек

Турнир посвящен Дню Победы. Участвуют более 700 детей. В их числе воспитанники детских домов, интернатов и футбольных клубов Кыргызстана.

22 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, четвертый тур

«Дордой» — «Абдыш-Ата».

Поединки этих команд всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Вряд ли нынешний будет исключением.