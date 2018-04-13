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Спорт

Пять золотых медалей на танцевальном турнире в Москве — у кыргызстанцев

У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире Moscup Grand Prix-2018 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ФТС КР
Фото ФТС КР. Кыргызстанцы на танцевальном турнире в Москве

В состязаниях участвовали более пятисот дуэтов. Медали разыгрывали в нескольких возрастных группах. Наши спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды, а также 11 кубков.

Три медали высшего достоинства в различных категориях выиграли Давид Пличкин и Эвелина Каракай, по одной — Тимур Вагизов и Арина Барвенко и Эркайым Ибраимова (сольно). Серебряными призерами стали Никита Пак и Кира Кочергина (дважды), Канат уулу Даниэль и Аделина Садирдинова, Тимур Вагизов и Арина Барвенко. «Все они воспитанники студии Dance Elite», — отметили в федерации.
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