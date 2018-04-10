Кыргызстанец выиграл «серебро» на Кубке Европы по дзюдо

Кыргызстанец Эрлан Шеров выиграл «серебро» на Кубке Европы среди юниоров по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

Фото Федерации дзюдо КР. Эрлан Шеров (слева) — серебряный призер Кубка Европы по дзюдо

Турнир проходил в итальянском Линьяно. За победу боролись более шестисот спортсменов из 36 стран, в том числе четыре представителя КР.

Эрлан Шеров выступал в весовой категории до 81 килограмма. В первом круге он одолел Михайло Чирича (Сербия), затем был сильнее Нила Де Лата (Бельгия), Павла Берлина (Россия) и Кенни Коми Бедела (Италия). В финале кыргызстанец не справился с Лукасом Виттвером (Швейцария).