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Спорт

Олимпиада по-кыргызски: в Бишкеке отметили День физкультурника

Сегодня в Кыргызстане отмечается День работников физической культуры и спорта. В эту честь и в преддверии годовщины Апрельской революции спортивное ведомство организовало в Бишкеке своеобразную спартакиаду.

В борьбу вступили сотрудники ГАМФКиС и подведомственных ему учреждений, чтобы личным примером показать всем приверженность здоровому образу жизни. В программе турниры по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, тогуз-коргоолу и шахматам. «Подобные мероприятия проходят сегодня по всей республике», — отметили в ГАМФКиС.

«На официальных республиканских и международных соревнованиях в 2017 году наши спортсмены завоевали 251 золотую, 201 серебряную и 309 бронзовых медалей. Триумфален для них и нынешний год. Их успехи вдохновляют многих, и ряды любителей спорта пополняются, — отметил директор ГАМФКиС Канат Аманкулов. — Перед нами стоит задача к 2022 году привлечь к физкультуре и спорту до 25 процентов населения. Поэтому надо продолжать развивать инфраструктуру, строить стадионы, открывать оздоровительные и тренировочные комплексы в городах и селах».
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