У кыргызстанцев три «золота» на турнире по гиревому спорту в Узбекистане

Кыргызстанцы выиграли три «золота» на открытом чемпионате Узбекистана по гиревому спорту. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отечественной команде.

Турнир прошел накануне в Сырдарьинской области. За победу боролись около 200 атлетов из Узбекистана, США, Таджикистана и КР. «От нас ездили четыре спортсмена. Среди девушек Умида Хатамова завоевала серебряную медаль. Среди взрослых Тариэл Бакиров, Екатерина Старикова и Александр Сапожников в своих категориях заняли высшую ступень пьедестала», — отметили спортсмены.

«Впереди у нас несколько важных стартов, включая чемпионат КР и Иссык-Кульские игры», — добавили они.