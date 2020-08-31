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Спорт

В честь Дня независимости кыргызстанец поднял груз весом в 31 тонну

24.kg
Фото 24.kg. Александр Петров на супермарафоне

Кыргызстанец Александр Петров сегодня поднял груз весом в 31 тонну.

Александру Петрову 62 года. Он пятикратный чемпион мира среди ветеранов по гиревому спорту. Ранее дважды участвовал в супермарафонах с 16-килограммовой гирей: в январе 2018 года поднял ее 2 тысячи 18 раз, а в феврале 2019-го — 2 тысячи 500 раз. При этом ни разу не прерывался на отдых — по регламенту на супермарафоне опускать гирю на пол нельзя.

В этот раз Петров за два часа поднял гирю 1 тысячу 942 раза. Суммарный вес груза — 31 тонна.

Супермарафон посвятили Дню независимости Кыргызстана. Организатор, генеральный секретарь Федерации гиревого спорта Бишкека Шамиль Яргаев сообщил 24.kg, что их цель — привлечь внимание к данному виду спорта и показать, что заниматься им можно в любом возрасте. «Он не требует больших затрат и особого оборудования, а здоровье укрепляет отлично», — отметил Шамиль Яргаев.

«Три раза в неделю провожу силовые тренировки и столько же — бегаю кроссы. Организм выносливый. Поэтому больших нагрузок не боюсь, — сказал 24.kg Александр Петров. — Сегодня проверил силы перед еще более масштабным супермарафоном. Проведем его через месяц-два. Хотим связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса и зафиксируем мой результат в соответствии с ее требованиями. Насколько знаем, номинации по поднятию тяжестей в книге еще нет».

24.kg
Фото 24.kg. Вероника Пантелеева на супермарафоне

В супермарафоне также участвовала 15-летняя Вероника Пантелеева, занимающаяся гиревым спортом один год. Она 30 минут поднимала 12-килограммовый снаряд, осилив в сумме почти 5 тонн.
Ссылка: https://24.kg/sport/163623/
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