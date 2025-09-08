Кыргызстанец Ислам Нарынбеков завоевал золото на чемпионате по гиревому спорту

Кыргызстанец Ислам Нарынбеков завоевал золото на чемпионате США и чемпионате Панамериканских игр по гиревому спорту.

Он выступал с гирями весом 32 килограмма и завоевал первое место.

Фото личного архива Ислама Нарынбекова

«Этот чемпионат в Соединенных Штатах стал для меня большим опытом. Здесь отличная спортивная атмосфера, и я благодарю всех, кто поддерживал меня. Для меня огромная честь представлять Кыргызстан на мировой арене», — сказал победитель.

Напомним, Ислам Нарынбеков в 2022 году был тренером национальной молодежной сборной Кыргызстана. Под его руководством на первенстве мира в Бишкеке команда завоевала три золотые медали, два серебра и бронзу, второе место в командной эстафете и бронзу в общекомандном зачете, заняв третье место.

Спортсмен — четырехкратный чемпион КР, призер чемпионата Азии, победитель международных турниров, обладатель бронзы чемпионата мира 2023 года в Хиве (Узбекистан) и чемпион мира 2024 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан).