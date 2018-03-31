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Спорт

Кыргызстанец за 12 секунд нокаутировал соперника на турнире M-1 Challenge по ММА

Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире M-1 Challenge 90 по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщили организаторы состязаний.

Турнир прошел 30 марта в Санкт-Петербурге. В программе было 13 поединков с участием бойцов-профессионалов из семи стран.

В весовой категории до 56,7 килограмма бились Нурелес Айдаров (КР) и Олег Личковаха (РФ). Поединок продлился 12 секунд. Россиянин пошел в атаку, но пропустил встречный удар кыргызстанца и ненадолго потерял сознание.

Кроме того, в весе до 93 килограммов Абылкасым Якубов (КР) решением судей уступил Дмитрию Тебекину (РФ).
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