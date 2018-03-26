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Спорт

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу стал чемпионом мира по ММА

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу стал чемпионом мира среди молодежи по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил официальный сайт всемирной ассоциации данного вида спорта.

ЧМ прошел 24-25 марта в Санкт-Петербурге (Россия). Участвовали бойцы-любители из девяти стран, в том числе четыре кыргызстанца.

Мыктыбек Оролбай уулу выступал в весовой категории до 77,1 килограмма. Он провел два боя: победил китайца Менг Хао Ма и белоруса Илью Кыгача.

Кроме того, кыргызстанцы Муродилжон Турсинов (до 56,7 кг) и Жаныш Ураим уулу (до 70,3 кг) стали серебряными призерами. Адилет Адиев (до 65,8 кг) – бронзовым.
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