14 медалей на турнире Taraz Open по бальным танцам выиграли кыргызстанцы

Кыргызстанцы выиграли 14 медалей на международном турнире Taraz Open 2018 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Фото ФТС КР. Триумфаторы танцевального турнира в Таразе

Состязания прошли в городе Таразе (Казахстан). КР представляли спортсмены из студии «Александра». В их активе девять золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Амир Бердалиев и Вероника Тян, а также Хасан Ибрагимов и Алсу Турдиева взяли по две медали высшего достоинства.

У пяти дуэтов по одному «золоту». В их числе Дархан и Ризана Алтынбековы, Назар Алисултанов и Софья Ермошкина, Асан Турсуналиев и Баин Исакова, Никита Коваленко и Екатерина Сердюкова, Рамис Ибрагимов и Сабрина Исманалиева.

«25 марта в Бишкеке на базе школы № 29 пройдет чемпионат КР», — добавили в федерации.