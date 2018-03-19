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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы страны по плаванию

В Кыргызстане накануне определились чемпионы страны по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись атлеты из спортклубов КР, а также из Казахстана. «Несмотря на начало сезона, наши пловцы уже громко заявили о себе на различных зарубежных турнирах, побеждая сильных соперников, — заявил на открытии президент федерации Уланбек Акматбаев. — Нынешний турнир — этап формирования сборной на Азиатские игры, которые пройдут в августе в Индонезии».

Среди мужчин Султан Букеев завоевал четыре золотые награды (на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом и 100 метров комплексным плаванием). У Владислава Шулико и Никиты Паукова по три «золота», у Азиза Сансызбаева и Темирлана Каратаева — по два.

Среди женщин Елизавета Рогожникова выиграла 13 медалей высшего достоинства на разных дистанциях.  
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