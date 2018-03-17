У кыргызстанцев четыре золотые медали на международном турнире по танцам

У кыргызстанцев четыре золотые медали на международном турнире «Кубок форварда» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила Федерация танцевального спорта КР.

Cостязания прошли в городе Москве (Россия). КР представлял дуэт Дмитрий Блинков – Асаль Мамбетова. В четырех категориях, включая латиноамериканскую, европейскую программу и двоеборье, они стали лучшими.

Параллельно там же состоялся турнир «Большой приз «Динамо-2018». Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали «серебро» и «бронзу». Никита Герасименко и Салтанат Сейдалиева стали вторыми. Говард Чолпонбаев и Амина Осмоналиева заняли третью ступень пьедестала.