В Бишкеке прошел чемпионат по традиционному ушу

В Бишкеке в центре «Сейтек» завершился чемпионат города по традиционному ушу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Участвовали более 150 спортсменов от семи лет и старше. Они боролись за победу в таких стилях, как наньцюань, чанцюань, шаолиньский кулак, тайцзицюань, тайцзицюань и других; продемонстрировали технику работы с шестом, мечом, саблей, веером, хлыстом.











В различных видах программы победили Жанболот Козубеков, Адил Мусаев, Азирет Мусаев, Рената Градваль, Нурсултан Токтоназаров, Влас Зенкин, Кокумбек кызы Элес. Также отличились Лилия Токтарова, Айсалкын Ташматова, Наталья Семаева, Нургуль Алишерова, Рашид Маджун, Юрий Чистяков, Феруза Исакова, Валерия Шульжик, Эрбол Турдумбетов, Амир Мажитов (все из школы ушу «Чжундао» центра «Сейтек»).

Кроме того, чемпионами стали Виктория Усова, Бегимай Сансызбаева (обе из клуба «Тянь-Шань»), Никита Голодецкий, Александр Цой (оба из клуба «Мангуст»), Николай Рынза, Никита Дубовиков, Мария Савкова и Даяна Атабекова (все из клуба «ЛиУ» центра «Жаштык»).