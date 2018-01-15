Московский «Спартак» сыграет со сборной Кыргызстана по футзалу

Команда московского клуба «Спартак» прилетит в Кыргызстан на товарищеский матч со сборной Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Матч состоится 20 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» в Бишкеке.

Футзальный клуб «Спартак» существует с 2010 года. Команда является четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка России, трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов. В текущем сезоне «Спартак» выступает во второй по силе лиге чемпионата РФ (высшая лига) и является лидером в Западной зоне.

Товарищеский матч с командой Кыргызстана у «Спартака» состоится в рамках подготовки сборной КР к старту в финальной части чемпионата Азии 2018 года.