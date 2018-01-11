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Спорт

Российские и казахские хоккеистки зажигательно сплясали на льду и в раздевалке

В матче звезд женской хоккейной лиги спортсменки решили посоревноваться и в умении исполнять групповые танцы в экипировке. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Так, сборная Восточной конференции исполнила популярный казахский танец «Кара жорга» на льду, чем вызвала восторг у болельщиков «Барыс Арены» в Астане.

Хоккеистки Западной конференции подготовили свой групповой номер в виде танца под песню Ольги Бузовой «Мало половин». Правда, исполнили они его в раздевалке.

21-летняя защитница сборной России и подмосковного «Торнадо» Мария Баталова сообщила Life, что в сборной Запада вовсе не следят за личной жизнью телеведущей и танцевали под ее песню, чтобы привлечь внимание к женскому хоккею.

В самом матче восточные хоккеистки оказались сильнее западных коллег и победили со счетом 3:2. Поединок прошел в рамках Недели звезд хоккея.

Впервые матч звезд среди хоккеисток ЖХЛ прошел в 2017 году, тогда в Уфе победила сборная Запада. Мария Баталова признала, что в этом году ее команда физически была гораздо слабее, чем в прошлом, потому и уступила.
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