Дзюдоист Юрий Краковецкий выиграл «серебро» на турнире Гран-при

Кыргызстанец Юрий Краковецкий выиграл «серебро» на международном турнире Гран-при по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

По его данным, соревнования завершились накануне в городе Ташкенте (Узбекистан). Участвовал 181 спортсмен из 27 стран. Из четырех представителей Кыргызстана в призеры пробился только Краковецкий, выступавший в весовой категории свыше 100 килограммов. Он провел три схватки: победил Ихтиера Халмуратова и Мухсина Хисомиддинова (оба из Узбекистана) и уступил Ору Сассону (Израиль).