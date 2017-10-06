Крупнейший полумарафон пройдет в Кыргызстане

«Крупнейший полумарафон в Кыргызстане «Мол булак куз деми–2017» пройдет 8 октября. В нем будут участвовать люди самых разных профессий», — сказал на пресс-конференции президент Общественного фонда «Тонус» Урмат Насыкулов.

По его словам, цель забега — привлечь людей к занятиям спортом и мотивировать легкоатлетов к систематическим тренировкам. Забег будет любительским. Как предполагается, состоять он будет из трех дистанций: 5, 10 и 21 километр.

Стартует полумарафон из мемориального комплекса «Аска-Таш» и завершится в аэропорту «Манас».

«В прошлом году в осеннем забеге участвовали 300 человек, а в весеннем — уже 800. В 2017-м планируем принять более тысячи человек. Самому молодому участнику полумарафона 5 лет, а самый старший легкоатлет в возрасте в 75 лет», — добавил он и призвал развивать спортивный туризм в Кыргызстане.

Желающий принять участие в марафоне должен внести сумму от 700 до 1200 сомов. Из нее 95 процентов пойдет на организацию пробега и в призовой фонд, а 5 процентов — на благотворительность.