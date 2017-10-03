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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира среди ветеранов по дзюдо

Кыргызстанец Жаркынбек Шамбетов завоевал «золото» на чемпионате мира среди ветеранов по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, соревнования проходят в городе Ольбия (Италия). Участвуют более 1,1 тысячи спортсменов из 52 стран.

Жаркынбек Шамбетов выступал в возрастной группе «М5» в весовой категории до 66 килограммов. В первой схватке он одолел Винченцо Пассалакву (Италия), затем был сильнее Эйка Эренберга (Германия) и Гирта Воса (Нидерланды). В финале Шамбетов поборол Жана Люка Гарсию (Франция) и в третий раз в карьере стал чемпионом мира среди ветеранов.
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