Кыргызстанец стал чемпионом мира среди ветеранов по дзюдо

Кыргызстанец Жаркынбек Шамбетов завоевал «золото» на чемпионате мира среди ветеранов по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, соревнования проходят в городе Ольбия (Италия). Участвуют более 1,1 тысячи спортсменов из 52 стран.

Жаркынбек Шамбетов выступал в возрастной группе «М5» в весовой категории до 66 килограммов. В первой схватке он одолел Винченцо Пассалакву (Италия), затем был сильнее Эйка Эренберга (Германия) и Гирта Воса (Нидерланды). В финале Шамбетов поборол Жана Люка Гарсию (Франция) и в третий раз в карьере стал чемпионом мира среди ветеранов.