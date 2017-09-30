По улицам Бишкека на лонгборде

Не удивляйтесь, если на улицах Бишкека встретите парней и девушек, передвигающихся на длинной доске, напоминающей лодку. К обыкновенным скейтбордам, на которых вечером разъезжают экстремалы, все уже привыкли. Оказалось, что в нашем городе есть и те, кто предпочитают более скоростной лонгборд. И это правда, ехать на нем намного быстрее: если обычная доска развивает максимум 20- 25 км/ч , то лонгборд может достигать и 90 км/ч .

Летающие по дорогам

Мы поинтересовались у любителей скоростной езды, за счет чего это происходит. И нам рассказали, что улучшенные ходовые качества, высокая скорость и хорошая устойчивость лонгборда достигаются благодаря его специальной конструкции. Доска предполагает удлиненную подвеску, широкие мягкие колеса и низкую посадку. Это обеспечивает устойчивость, а более скоростные подшипники помогают развить приличную скорость.

Фото из личного архива Виктории. Групповое катание по Южной магистрали, Бишкек, 2017 год

Колесная база увеличена, за счет чего доска становится более устойчивой, и мелкие дефекты дороги почти не замечаются.

Надо ли говорить, что это довольно опасное увлечение, так как для спуска используются далеко не идеальные дороги общего пользования, пролегающие порой по предгорью. Но многих это вполне устраивает, и они катаются в свое удовольствие.

Как получить удовольствие и не сломаться

История лонгбординга берет свое начало в США, когда в середине прошлого века в Калифорнии случилась засуха. Серферы просто прикрутили к своим доскам колеса и начали кататься по городу. Потом лонгборды потеряли былую популярность. В 1980-1990-х почти никто не катался на них, они уступили место трюковым скейтам. Но с начала 2000-х лонгборд обрел вторую жизнь.

А чтобы при катании вы не потеряли свою первую и единственную жизнь, люди, увлеченные этим видом передвижения, расскажут, как избежать различного рода травм — от царапин и ссадин до переломов, которые возможны при падении.

Спортсмены рекомендуют приобрести защитную экипировку. Особенно, если собираетесь заниматься скоростным катанием. Наколенники и шлем являются обязательными, также не помешают налокотники и... большая порция осторожности.

Дорожная ситуация в стране и вообще культура вождения в Кыргызстане оставляют желать лучшего, и потому надо быть начеку. Машины иногда мчатся настолько быстро, что сбивают другого участника движения, даже не заметив.

Соображали на троих

Любители этого вида спорта называют себя исключительно по именам. Виктория начала увлекаться лонгбордингом полтора года назад. «У нас была одна доска на троих, — рассказывает она. — Друзья заинтересовались, и понеслось... В то время в Бишкеке была только парочка таких досок, и цены были довольно высокими, в среднем 10 тысяч сомов. Иногда мы просто катались, и люди, увидев лонгборды, буквально головы сворачивали, глядя на нас, а дети просили прокатиться. И мы решили привозить лонгборды и комплектующие из Китая дешевле. Через полгода в стране уже появилось сообщество лонгбордистов, а в Instagram набралось шесть тысяч подписчиков».

Иш, чего задумали!

«Хорошо было бы, — говорит Руслан, поклонник лонгборда, — если бы в городе везде был хороший тротуар. Состояние дорог мешает наслаждаться поездками. Приходится заранее продумывать маршрут по улицам с хорошим покрытием».

Фото из личного архива Виктории. Можно и отдохнуть, Бишкек, 2017 год

Но отказываться от удовольствия по этой причине он не намерен. «Когда катаешься, ощущаешь свободу, скорость, полет. Это стало стилем жизни», — говорит он.

«Я действительно получаю тонны удовольствия от лонгбординга, — говорит Каримо, также фанат этой скоростной доски. Я увлекался многим, пока не узнал о лонгбординге. И остановился на нем».

Ну и отлично, пусть всем любителям этого катания повезет!