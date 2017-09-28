Александр Воинов: Азиатские игры прошли с размахом, но к судейству были вопросы

«Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде прошли с размахом Олимпийских, но к судейству были вопросы», — заявил сегодня журналистам президент Федерации кикбоксинга, вице-президент Национального олимпийского комитета, заслуженный тренер КР Александр Воинов.

Фото ИА «24.kg». Президент Федерации кикбоксинга КР Александр Воинов делится впечатлениями от Азиатских игр

По его словам, организаторы состязаний здорово постарались. ОИ-2012 и ОИ-2016 не идут в сравнение с завершившимися играми в плане подготовки инфраструктуры и города. «Огромное количество спортсменов, сумасшедшая конкуренция, — отметил Александр Воинов. — Пообщался с членами иностранных делегаций. Они не предполагали масштабности этого мероприятия. Думаю, следующие Азиатские игры в помещениях тоже будут масштабными, и к ним все отнесутся еще более серьезно в плане подготовки и участия. Планку, которую поднял Туркменистан как организатор игр, опускать не каждый посмеет. Имидж и престиж страны имеют огромное значение».

Результат сборной КР очень серьезный. Ребята сильно постарались, чтобы попасть в десятку лучших стран. В итоговом зачете стоим рядом с Южной Кореей, впереди Японии и многих других стран. Но побед должно было быть гораздо больше. Александ Воинов

«Допустим, мы предполагали завоевать четыре золотые медали, а получилась одна, — сказал Александр Воинов. — Это спорт, должны быть объективность и справедливость. А налицо была предвзятость. Организаторы мероприятия постарались вырвать больше побед. Во многих видах спорта наблюдалась несогласованность действий судей, что влияло на исход состязаний. Это единственное, что могло огорчить на Азиатских играх. А в остальном могу сказать, что Туркменистан превратился в спортивную державу».