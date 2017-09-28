Александр Воинов: Азиатские игры прошли с размахом, но к судейству были вопросы

«Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде прошли с размахом Олимпийских, но к судейству были вопросы», — заявил сегодня журналистам президент Федерации кикбоксинга, вице-президент Национального олимпийского комитета, заслуженный тренер КР Александр Воинов.
По его словам, организаторы состязаний здорово постарались. ОИ-2012 и ОИ-2016 не идут в сравнение с завершившимися играми в плане подготовки инфраструктуры и города. «Огромное количество спортсменов, сумасшедшая конкуренция, — отметил Александр Воинов. — Пообщался с членами иностранных делегаций. Они не предполагали масштабности этого мероприятия. Думаю, следующие Азиатские игры в помещениях тоже будут масштабными, и к ним все отнесутся еще более серьезно в плане подготовки и участия. Планку, которую поднял Туркменистан как организатор игр, опускать не каждый посмеет. Имидж и престиж страны имеют огромное значение».
Результат сборной КР очень серьезный. Ребята сильно постарались, чтобы попасть в десятку лучших стран. В итоговом зачете стоим рядом с Южной Кореей, впереди Японии и многих других стран. Но побед должно было быть гораздо больше.Александ Воинов
«Допустим, мы предполагали завоевать четыре золотые медали, а получилась одна, — сказал Александр Воинов. — Это спорт, должны быть объективность и справедливость. А налицо была предвзятость. Организаторы мероприятия постарались вырвать больше побед. Во многих видах спорта наблюдалась несогласованность действий судей, что влияло на исход состязаний. Это единственное, что могло огорчить на Азиатских играх. А в остальном могу сказать, что Туркменистан превратился в спортивную державу».