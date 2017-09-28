В Кыргызстане с почетом встретили спортсменов, вернувшихся с Азиатских игр

В Кыргызстане сегодня с почетом встретили спортсменов, вернувшихся из Ашхабада с Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам.

В аэропорту «Манас» отечественную сборную приветствовали чиновники во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Он поздравил спортсменов и тренеров с высокими результатами, пожелал здоровья и дальнейших успехов.

На Азиаде нашу республику представили более 150 атлетов. Они завоевали 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. В медальном зачете сборная КР стала восьмой среди 63 стран.