Сборная Кыргызстана по баскетболу вышла в плей-офф Азиатских игр

Сборная Кыргызстана по баскетболу 3х3 (стритболу) вышла в плей-офф Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Сегодня в рамках Азиады отечественная дружина провела поединок заключительного, третьего тура группового этапа в группе А. Противостояла ей команда Узбекистана. Победитель матча гарантировал себе участие в 1/4 финала. Кыргызстанцы в упорной борьбе взяли верх – 21:18. Шакиржан Куранбаев набрал 11 очков, Евгений Пехов – шесть, Нуртай Субанбеков – четыре.

В первом туре сборная КР проиграла Монголии, а во втором одолела Непал. Ее соперник по четвертьфиналу определится позднее.