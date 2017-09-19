Борец Руслан Тавалдиев стал серебряным призером Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня в вечерней части турнира по борьбе на поясах выступили три представителя КР. Двое из них боролись за «золото».

Руслан Тавалдиев (весовая категория до 80 килограммов) на пути к финалу одолел Дайсуке Фукагаву (Япония), Венузо Давхуо (Индия) и Ясера Мохаммадиростама (Иран). В решающей схватке кыргызстанец не справился с Силапберди Нуриевым (Туркменистан).

Мамарасул кызы Алтынай (свыше 70 кг) в 1/4 финала победила Нямтую Нямху (Монголия), затем была сильнее Саеды Рахими (Иран), а в финале уступила другой монголке Мунхсетсег Отгон и также взяла «серебро».

В категории до 60 кг было пять участниц, и борьба шла по круговой системе. Наша Мээрим Момунова проиграла двум представительницам Туркменистана и иранке и победила филиппинку. В итоговом протоколе Момунова стала четвертой.

По итогам турнира среди борцов-вольников на счету кыргызстанцев две серебряные и пять бронзовых наград. На 20 сентября намечен турнир среди борцов классического стиля; наши выступят и там и могут пополнить свою копилку медалей.

На этой Азиаде сборная КР завоевала уже 17 наград – золотую, шесть серебряных и десять бронзовых. В медальном зачете страна идет на 13-й строчке. Игры закончатся 27 сентября.