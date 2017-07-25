В Чуйской области прошли состязания по эр энишу

В селе Белек Сокулукского района прошли состязания на Кубок президента Федерации по эр энишу (борьбе всадников). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отмечается, за победу боролись представители всех областей КР. В весовой категории до 60 килограммов победил Жекшен Турдубеков, до 80 кг – Ислам Бердибек уулу (оба из Нарынской области), до 70 кг – Калыбек Бузурманкул уулу (Чуйская область).

В весе до 90 кг сильнейшим стал Маратбек Алтымышев, свыше 90 кг – Кумушбек Кыдыралиев (оба из Таласской области).