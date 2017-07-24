У кыргызстанцев две медали на Кубке Европы по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли две медали на открытом Кубке Европы по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, турнир прошел накануне в Минске (Беларусь). Участвовали 411 спортсменов из 46 стран, в том числе шесть кыргызстанцев. Отар Бестаев (весовая категория до 60 килограммов), Бектур Рысмамбетов (до 73 кг), Шахриер Идрисов (до 90 кг) и Юрий Краковецкий (свыше 100 кг) остались без наград.

В категории до 81 кг Владимир Золоев на старте одолел Дмитрия Цюха (Украина) и Игора Эрреро (Испания), а затем уступил Денису Калинину (Россия). В утешительном раунде Золоев был сильнее Диого Лимы (Португалия) и Андраника Чапаряна (Армения). Итог – третье место.

В весе до 66 кг Артур Те провел шесть схваток. Повержены Роман Бекулов (РФ), Синан Сандал (Турция), Абилкайыр Мауленин (Казахстан), Андраник Курдян (РФ) и Страхинжа Бунчич (Сербия). В финале Те не справился с Ниджатом Шихализаде (Азербайджан) и стал вторым.

По итогам турнира в командном зачете сборная КР заняла 12-е место.