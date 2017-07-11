Баскетболисты из Кыргызстана выиграли два «золота» на зарубежном турнире

Кыргызстанцы победили на международном турнире по баскетболу 3х3. Об этом сообщает сайт fiba3x3.com.

По его данным, в городе Каскелене (Казахстан) прошли состязания King of Street 3x3. Борьба за медали шла в трех категориях: среди юношей (15-18 лет), среди девушек (старше 16 лет) и среди мужчин. Кыргызстанцы выступили в двух категориях.

Среди девушек звание сильнейшей оспаривали девять команд из РК и одна из КР. На групповом этапе команда Bishkek обыграла такие коллективы, как «Отряд самоубийц» (10:3), «Милка» (8:7), Cactus-2 (10:2) и T9 (5:3). В полуфинале бишкекчанки были сильнее команды Cactus (12:6), а в финале одолели Almaty-2017 (7:5).

Среди мужчин за победу также боролись девять команд из РК и одна из КР. На групповом этапе Team Bishkek уступила «Проекту Cosmo» (19:20) и разгромила Almaty-727 (16:4). В 1/2 финала бишкекчане обыграли «МаО» (18:13), а в поединке за «золото» взяли верх над «ПМ» (17:13).