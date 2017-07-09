Кыргызстанец выступил на Кубке мира по триатлону

Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев выступил на Кубке мира по триатлону. Об этом сообщает официальный сайт международного союза данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования прошли 8 июля в Италии. Медали разыгрывались в нескольких категориях. В категории PTVI Men участвовали 13 спортсменов, в том числе Жалалдин Абдувалиев. Победил Лазарь Филипович (Сербия). Его время по итогам трех этапов (плавание, велогонка, бег) составило 1 час 7 минут 24 секунды. Абдувалиев стал 11-м – 1 час 20 минут 45 секунд.

Для молодого и перспективного кыргызстанца это первое выступление на турнире такого уровня. Ранее он завоевал «бронзу» на дебютном для себя чемпионате Азии.