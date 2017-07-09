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Спорт

Кыргызстанец выступил на Кубке мира по триатлону

Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев выступил на Кубке мира по триатлону. Об этом сообщает официальный сайт международного союза данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования прошли 8 июля в Италии. Медали разыгрывались в нескольких категориях. В категории PTVI Men участвовали 13 спортсменов, в том числе Жалалдин Абдувалиев. Победил Лазарь Филипович (Сербия). Его время по итогам трех этапов (плавание, велогонка, бег) составило 1 час 7 минут 24 секунды. Абдувалиев стал 11-м – 1 час 20 минут 45 секунд.

Для молодого и перспективного кыргызстанца это первое выступление на турнире такого уровня. Ранее он завоевал «бронзу» на дебютном для себя чемпионате Азии.
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