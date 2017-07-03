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Спорт

Кыргызстанка заняла третье место на теннисном турнире в Польше

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла третье место на международном теннисном турнире, завершившемся в городе Торунь (Польша). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, в одиночном разряде Палкина стартовала в квалификационном раунде и одолела польских спортсменок Юлию Пржыбыльску – 6:3, 6:2 и Иоанну Завадзку – 2:6, 6:0, 6:3. Выйдя в основную сетку турнира, Палкина уступила чешке Мириам Колодзьежовой – 4:6, 1:6.

В парном разряде кыргызстанка играла в дуэте с Софией Шапатавой (Грузия). В первом круге они одолели полячек Иоанну Завадзку и Алисию Здуняк – 6:0, 6:4, затем были сильнее россиянок Элины Неплий и Александры Поспеловой – 7:5, 6:3. В матче за выход в финал Палкина и Шапатава не справились с Верой Лапко (Беларусь) и Анной Моргиной (РФ) – 3:6, 4:6.
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