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Спорт

Кыргызстанцы выиграли медали на Кубке мира по конному спорту

Кыргызстанцы выиграли три медали на третьем этапе Кубка мира (Центральноазиатская лига) по конному спорту. 

Соревнования в дисциплине «конкур» завершились в городе Алматы (Казахстан). Участвовали представители РК, КР, Узбекистана, России и Беларуси. Медали разыгрывались в пяти номинациях, отечественные наездники отличились в трех.

В номинации «Конкур в две фазы» Ринат Галимов занял третье место. В номинации «Гран-при» Камиль Сабитов стал вторым. В номинации «Кубок наций» сборная Кыргызстана впервые за пять лет заняла высшую ступень пьедестала почета. В ее составе выступили Камиль Сабитов, Ринат Галимов, Сабина Дадабаева и Андрей Тряпицын.
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