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Спорт

«Дордой» тоже проиграл в пятом туре Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» тоже проиграл в пятом туре Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт АФК.

По его данным, сегодня в городе Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова состоялся поединок группы D: «Дордой» принимал таджикский «Истиклол». На седьмой минуте Манучехр Джалилов вывел гостей вперед, а едва начался второй тайм, он оформил дубль. На 50-й минуте игрок «Дордоя» Зарифу Сулемана сократил отставание своей команды. На 75-й минуте Манучехр Джалилов забил еще раз и сделал счет 3:1. На последних секундах встречи дордоевец Егор Потапов отправил мяч в свои ворота. Итог — 4:1 в пользу «Истиклола».

Напомним, в другом матче этой же группы ошский «Алай» сегодня с таким же счетом уступил в гостях туркменскому «Алтын Асыру». По итогам пяти туров «Алтын Асыр» и «Истиклол», набрав по 13 очков, занимают первые два места в группе. «Дордой» (3 очка) идет третьим. «Алай» (0) — на последнем месте. 31 мая состоится заключительный, шестой тур: «Алай» в Оше сыграет с «Дордоем», а «Истиклол» в Душанбе примет «Алтын Асыр».
Ссылка: https://24.kg/sport/52016/
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