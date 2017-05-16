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Спорт

В Бишкеке прошло первенство Академии таэквондо WTF Кыргызстана

В Бишкеке завершилось ежегодное первенство Академии таэквондо WTF Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент академии Убайдула Тохтурбаев.

По его словам, состязания посвящены Дню Победы. Участвовали 220 спортсменов из Бишкека, Каракола, Оша, Кызыл-Кии и Уч-Коргона. Разыграно 35 комплектов наград в нескольких возрастных группах в двух дивизионах: среди начинающих и продолжающих. «Я удовлетворен итогами турнира, — отметил Убайдула Тохтурбаев. — Ребята показали хорошие технические навыки и морально-волевые качества».

В первом дивизионе в своих категориях сильнейшими стали Атай Омуралиев, Алихан Минкишиев, Алихан Боронбаев, Ислам Каримов, Владимир Сафлютин, Руслан Крепких, Никита Бердников, Алихан Курбанов, Амир Ильясов, Нурислам Абдыгапаров. Также отличились Алинур Мухтар уулу, Адилет Мамытов, Ислам Есеналиев, Изат Эшеналиев, Ли Теем, Виктория Дементьева и Александра Караульных.

Во втором дивизионе чемпионами стали Омар Абуруман, Амир Лященко, Барс-Бек Жамшитов, Николай Петухов, Дастан Уваров, Ислам Сейдибакасов, Амир Мусалыев, Агиль Жекшенбаев, Бексултан Токтоназаров, Бекболот Жакып уулу. Также победили Руслан Косо-Оглы, Кристина Дементьева, Кыяз Исхак уулу, Александр Иванов, Бек Абдилакимов, Атай Муратбек уулу, Азизбек Исмаилов, Владимир Тюленев и Кассандра Габдулина.
Ссылка: https://24.kg/sport/51783/
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