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Спорт

Кыргызстанка заняла третье место на международном турнире по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла третье место на международном турнире по теннису. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования завершились накануне в городе Анталье (Турция). В одиночном разряде Палкина пробилась в восьмерку лучших. В первом круге она победила Яну Мордергер (Германия) — 5:1, отказ. Во втором круге кыргызстанка была сильнее Ипек Оз (Турция) — 7:5, 5:7, 6:3, а в ¼ финала не справилась с Ралукой Георгианой Сербан (Румыния) — 4:6, 5:7.

В парном разряде Палкина выступала в дуэте с Ипек Оз. В первом круге они победили аргентинок Викторию Ариадну Беккио и Канделу Бугнон — 6:1, 4:6 (10:7). Во втором круге повержены Мирабель Нжозе (Великобритания) и Юлия Стаматова (Болгария) — 7:6, 6:2. В полуфинале Палкина и Оз уступили немкам Таисии и Яне Мордергер — 3:6, 7:5 (3:10).
Ссылка: https://24.kg/sport/51685/
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