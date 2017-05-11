Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на турнире по панкратиону в России

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на турнире «Новое поколение» по панкратиону, прошедшем в городе Тюмени (Россия). Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Замандаш».

Как отмечается, за победу боролись команды из ряда городов РФ. Тренер кыргызской команды Турусбек Жапаркулов подготовил к выступлению ребят 11–16 и 20–25 лет. В общем зачете они заняли первое место. В индивидуальном зачете на счету наших бойцов шесть золотых, серебряная и три бронзовых медали.

В младшей возрастной группе награды высшего достоинства завоевали Элдияр Калбердиев и Наарбек Калбердиев. В старшей группе в своих весовых категориях первенствовали Акыл Мамытов, Самак уулу Кубандык, Арген Жумаканов и Алишер Таджибаев.