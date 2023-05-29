В Бишкеке определились победители Кубка президента страны по панкратиону

В Бишкеке состоялся открытый чемпионат страны по панкратиону «I Кубок президента Кыргызстана». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

В турнире приняли участие более 600 участников со всех областей.

Всего разыграно 172 комплекта медалей в различный возрастных и весовых категориях.

В командном зачете победила команда «Дордой Алгыр», завоевав 24 золотые медали.

Победители чемпионата попали в состав сборной команды Кыргызстана и получили лицензию для участия во Всемирной Олимпиаде боевых искусств, которая состоится осенью 2023 года в Саудовской Аравии.