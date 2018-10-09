У кыргызстанцев шесть золотых медалей на чемпионате мира по панкратиону

Кыргызстанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира по панкратиону. Об этом сообщили в Федерации ММА и панкратиона КР.

Состязания прошли в Москве. За победу боролись представители около 20 стран. В активе сборной КР шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.

В своих категориях Зарылбек уулу Данияр, Байболот Эргешбаев, Эгемберди Кадыров, Алтымыш уулу Кылымбек, Азамат уулу Арген и Бегаим Акбалаева заняли высшую ступень пьедестала. Некоторые получили не только медаль, но и чемпионский пояс.