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Спорт

Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по теннису

Кыргызстанец занял третье место на международном турнире Almaty Open среди юниоров по теннису. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, состязания завершились в городе Алматы (Казахстан). В мужской части турнира выступили два кыргызстанца: Кирилл Кистанов и Намазбек Дюшембиев. В одиночном разряде оба проиграли в первом круге.

В парном разряде Дюшембиев, выступавший в дуэте с Эрболом Элдияром уулу, представляющим Россию, стал третьим. В первом круге повержены казахстанцы Шохрух Гайратов и Ерасул Мурат — 6:3, 6:3. В четвертьфинале обыграны Мухаммадмустафо Абдурахмонов (Узбекистан) и Максим Маслов (РФ) — 7:6, 7:5. В ½ финала Дюшембиев и Эрбол Элдияр уулу не справились с Пенгуем Лю (Китай) и Михалом Возняком (Польша) — 2:6, 3:6.
Ссылка: https://24.kg/sport/51305/
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