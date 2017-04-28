У кыргызстанцев 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою. Об этом сообщили в общероссийской федерации данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования прошли в Москве. Участвовали 33 страны. Хотя бы одну медаль выиграли 11 стран. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная России (15 медалей, в том числе 10 золотых). Сборная Кыргызстана завоевала одно «серебро» и девять бронзовых наград и в командном зачете стала шестой.

Второй в весовой категории 75 килограммов стала Махабат Орозбекова. Третье место заняли Максат Черикбаев (55 кг), Адилет Адамалиев (60 кг), Субанбек Божоев (70 кг), Дарманбек Акназаров (80 кг), Марат Абдыкалыков (85 кг), Альбина Мамбетова (45 кг), Айсалкын Жаныбекова (50 кг), Самара Шамбетова (75 кг) и Талапбек кызы Алтынай (свыше 75 кг).