Спортсмену из Кыргызстана Дастану Шаршееву организаторы турнира TNA принесли извинения. Об этом он сообщил журналистам.

Дастан Шаршеев отметил, что организаторы боев по правилам лиги TNA принесли свои извинения его тренеру.

По его данным, представители турнира Total Nonstop Action Wrestling признали, что угроза депортацией мигранту из Центральной Азии после боя была неуместной. Тем не менее сам Дастан Шаршеев и его тренер готовятся подать апелляцию.

Напомним, по итогам боя Дастан Шаршеев, не согласившись с решением судей, отказался уходить с ринга. Тогда рефери пригрозил ему депортацией.

Позже Дастан Шаршеев прокомментировал этот скандальный поединок.

Глава Агентства спортивных судей России вступился за бойца из Кыргызстана Дастана Шаршеева. Игорь Демидов на канале YouTube опубликовал свое обращение к руководству лиги TNA по поводу ситуации с кыргызстанским спортсменом.